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  • 15.07.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 18:37

'ye sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talep edemeyecek

'de yönetimince yapılan yeni düzenlemeyle, ya da herhangi bir üçüncü ülkeden yola çıkarak sınırından ABD'ye giriş yapan göçmenlerin sığınma hakkı talep etmeleri yasaklanıyor.

ABD'den göçmenlerle ilgili flaş karar!

'ye sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talebinde bulunamayacak.

ABD, Meksika sınırından ülkeye giren göçmenlere yönelik yeni bir düzenleme yaptı.

ABD ile İç Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlenmesine göre, ülkelerinden ya da üçüncü bir ülkeden gelen göçmenler, ülkeye Meksika üzerinden giriş yapmaları halinde ABD'den sığınma talep etme hakkını kaybedecek.

Çocuklar için de geçerli olacak düzenleme yarın yürürlüğe girecek.

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