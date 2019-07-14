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  • 14.07.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 13:06

Son dakika: 'da 7,3 büyüklüğünde

Son dakika haberi... 'nın eyaletinin güneyinde 7,3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremle ilgili henüz uyarısı yapılmadı.

O ülkede 7,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), adasının güneyinde, merkez üssü Lauwui kentinin 102 kilometre kuzeydoğusu olan ve 7,3 büyüklüğündeki in 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu.

Depremle ilgili henüz uyarısı yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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