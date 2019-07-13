Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 13.07.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 11:46

ABD sesundan Trump'a skandal çağrı: 'ye yaptırım uygulayın!

ABD Sesu, Başkan 'a, Rus hava savunma sistemini aldığı için 'ye yaptırım uygulama ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarma çağrısında bulundu.

Trump'a skandal Türkiye çağrısı

ABD Sesu'nun iki etkili komisyonunun liderleri, 'ye 'dan füze savunma sistemini teslim almaya başlamasından dolayı sert tepki gösterdi. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu ile Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkan ve kıdemli üyelerinden oluşan 4 senatör ortak açıklama yaptı.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Jim Inhofe ve Kıdemli Demokrat üye Jack Reed ile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve Kıdemli Demokrat üye Bob Menendez'in imzası bulunan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'leri Rusya'dan kabul ederek, Türkiye'nin güvenliği, ekonomik refahı ve NATO ittifakının bütünlüğü pahasına Putin'le tehlikeli bir ortaklığı seçti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kongre iki partiyi de kapsayan güçlü bir temelde şunu açıkça ortaya koydu: 'ın yanlış yönlendirilmiş biçimde S-400 alımının sonuçları olmalı. Bu alım, Putin'in Rusya'sıyla stratejik işbirliğini öngören rahatsız edici işaretler verirken, F-35 programına da bir tehdit niteliğinde. Bunun neticesinde, Başkan Trump'ı CAATSA kapsamındaki yaptırımları yasanın gerektirdiği şekilde tam olarak uygulamaya çağırıyoruz. 'na da, tüm F-35 materyallerinin (Türkiye'ye) teslimatı halen askıya alınmış olsa da, Türkiye'nin F-35 programına katılımını sona erdirmeye yönelik işlemi hayata geçirmesi çağrısında bulunuyoruz."

"ERDOĞAN, ABD'NİN ÇOK SAYIDA GİRİŞİMİNİ REDDETTİ''
Senatörler ortak açıklamada, "İşler bu noktaya gelmek zorunda değildi. Ancak maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye hava sahasını F-35 uçakları ve Patriot hava savunma sistemiyle koruma imkanı tanımak suretiyle, stratejik ilişkilerimizi muhafaza etme yönündeki çok sayıda girişimini reddetti" dedi.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden 4 senatör, "Umarız ki ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ilişki, (ilişkilerdeki) bu gerilemeye üstün gelir. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ekonomik refahı ve NATO ittifakının güvenliği pahasına 'le bağlarını derinleştirmekte ısrar etmeyi sürdürmesi halinde, işbirliğimizin kalıcı şekilde ilerletilmesi mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

DEMOKRAT SENATÖRDEN ACİL YAPTIRIM ÇAĞRISI
Demokrat Parti Maryland Senatörü Chris Van Hollen da Twitter'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir müttefikin yapmayacağı çok kötü bir tercih yaptığını belirtmişti.

Van Hollen, bu adımından vazgeçmediği takdirde F-35 uçaklarını teslim almayacağını ve S-400'lerin devreye girmesiyle ilgili olarak atılacak her türlü adıma Amerikan yasaları uyarınca acil yaptırımlarla yanıt verileceğini belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD senatosundan Trump'a skandal çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygulayın!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri