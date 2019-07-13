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  • 13.07.2019 21:25
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 21:44

Rus basını: füze savunma sistemleri Başkan Erdoğan'ın Batı'ya karşı zaferi

Kommersant’ta yer alan bir makalede Batı’nın baskılarına rağmen füze savunma sistemlerinin sevkiyatının başlaması ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı ’ın Batı’nın etkisine karşı zafer kazandığı değerlendirmesinde bulunuldu.



Rusya'dan alınan füze savunma sistemlerinin bir bölümü Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye ve Rusya arasındaki alışverişe başından beri karşı olan ve NATO, sevkiyatın yapılmasını engelleyemedi.

Kommersant FM siyaset yorumcusu Dmitriy Drize, konu ile ilgili, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın Batı'ya karşı bir zafer kazandığını savundu.

Batı etkisine karşı S-400 anlaşmasının çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Drize, "ABD ve Donald Trump yaptırım tehdidiyle bu sevkiyatı engellemeye çalışsalar da her şeye rağmen sistemler Türkiye'ye getirildi. Batılılar gerçekten endişe duruyor, NATO da rahatsız.Kilit bir partner olarak Ankara, ABD'nin düşmanı değilse de rakibinden silah satın alıyor"dedi.

Drize, S-400'lerin Ankara ya da benzeri başka bir noktasını saldırılardan koruma imkânı vereceğine dikkat çekti.

S-400 sevkiyatını Erdoğan'ın marifeti olarak tanımlayan yazara göre, Cumhurbaşkanı'nın kararlı olması Trump'ın pes etmesine sebep oldu.

"S-400, Erdoğan için özellikle de bir siyasi zafer" diyen Drize, "Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile son zamanlarda zor ilişkileri oldu. Washington sürekli baskı yapıp Suriye'de Kürtleri destekliyor, Ankara'nın 2016'daki darbenin planlayıcısı olarak gördüğü Fetullah Gülen'i vermeyi reddediyor. Avrupa, özellikle Almanya sürekli kendi kurallarını dayatıyor" yorumunda bulundu.

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