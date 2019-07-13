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  • 14.07.2019 05:10
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 05:31

Manhattan'da elektrik kesintisi hayatı felç etti

'un en yoğun bölgesi Manhattan'da öğleden sonra batı yakasında uygulanan elektrik kesintisi hayatı felce uğrattı.Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanan kentte, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

New York'ta elektrik kesintisi hayatı felç etti

Manhattan'da, öğleden sonra batı yakasında uygulanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok iş yeri kepenk indirirken, metro seferleri de yapılamadı.

Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanan kentte, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kentin elektrik dağıtıcısı ConEdison'dan yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden 38 binden fazla abonenin etkilendiği bildirildi.

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