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'a Wimbledon Tenis Turnuvası'nda selfie şoku! "Düşes de kim oluyor"

, Wimbledon Tenis Turnuvası'na gitti. Önünde oturan Hasan ise kortu arkasına alarak selfie çekmek istedi. Düşes’in fotoğraflandığını sanan korumaları araya girdi. Hasan ise “Onu değil kendimi çekiyorum” dedi. Şok olan Meghan Markle, bozuntuya vermedi. basını, şok etkisi yaratan olay ile ilgili "Düşes'in havası söndü", "Çılgın Türk" yorumunu yaptı.

Hasan 'poz'du!
Sussex Düşesi , Kraliyet Ailesi'nin aykırı gelini olarak anıldı. 6 Mayıs'ta doğum yapan Meghan, geçen hafta Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı. Arkadaşlarıyla protokol bölümünde yerini aldı. Mühendis Hasan Hasanov (58) da Markle'ın önündeki sıradaydı. Turnuva başladıktan sonra Hasan, kortu arkasına alarak selfie çekmeye çalıştı. Ancak Düşes'in fotoğrafının çekildiğini düşünen korumaları Hasan'ı uyardı.



Hasan ise "Ben selfie çekip eşime gönderecektim. Düşes de kim oluyor" diyerek şok etkisi yarattı. İngiliz basını, "Düşes'in havası söndü" yorumunu yaptı.



Hasan, Düşesi Markle'nin önünde oturuyordu.



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