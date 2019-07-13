Sussex Düşesi Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin aykırı gelini olarak anıldı. 6 Mayıs'ta doğum yapan Meghan, geçen hafta Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı. Arkadaşlarıyla protokol bölümünde yerini aldı. Mühendis Hasan Hasanov (58) da Markle'ın önündeki sıradaydı. Turnuva başladıktan sonra Hasan, kortu arkasına alarak selfie çekmeye çalıştı. Ancak Düşes'in fotoğrafının çekildiğini düşünen korumaları Hasan'ı uyardı.
Hasan ise "Ben selfie çekip eşime gönderecektim. Düşes de kim oluyor" diyerek şok etkisi yarattı. İngiliz basını, "Düşes'in havası söndü" yorumunu yaptı.
Hasan, Sussex Düşesi Markle'nin önünde oturuyordu.
Hasan ise "Ben selfie çekip eşime gönderecektim. Düşes de kim oluyor" diyerek şok etkisi yarattı. İngiliz basını, "Düşes'in havası söndü" yorumunu yaptı.
Hasan, Sussex Düşesi Markle'nin önünde oturuyordu.
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