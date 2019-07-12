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’ı fırtına vurdu, 6 turist can verdi

’ı vuran fırtına, ortalığı savaş alanına çevirdi. Çatılar uçtu, araçlar ve ağaçlar devrildi. 6 turist can verdi.

Ölüm fırtınası
Tatilcilerin akın ettiği 'dan acı haberler geldi. İskeçe, Gümülcine ve Dedeağaç kentlerinde etkili olan şiddetli fırtına, dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yunanistan'ın turistik kenti Halkidiki'de ise şiddetli fırtına ölüm getirdi. Fırtına, çatıları uçurdu, ağaçları ve araçları devirip sürükledi. 108 kişi yaralanırken, 2'si çocuk 6 turist hayatını kaybetti. Ülkeye turist olarak gelen 2 Çek karı-koca devrilen karavanlarında, Rus babaoğul devrilen bir ağacın altında, Romanyalı bir kadın ve oğlu ise çöken çatının altında can verdi. Yunan hükümeti bölgede olağanüstü hal ilan etti.



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