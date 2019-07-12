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Suikast gibi kaza

Dünyanın en zengin iki ailesinin varisi olan 15 yaşındaki kız, atv kazasında hayatını kaybetti

Suikast gibi kaza
İngiltere'nin en zengin ailesi Goldsmithler'in oğlu Ben Goldsmith ile Rothschild Ailesi'nin torunu Kate Rothschild'in kızı 15 yaşındaki Iris Goldsmith (15), yatılı okuduğu okuldan yaz tatilini geçirmek için Somerset'teki çiftliğe geldi. Ancak kullandığı atv aracıyla takla atınca hayatını kaybetti. Kazanın her yönüyle araştırıldığı öğrenildi. 7 yıl önce ayrılan çiftin serveti 335 milyon euro civarındaydı. Çiftin ilk çocukları olan Iris, bu servetin en büyük mirasçısıydı.



Ünlü çift, 7 yıl önce ayrılmıştı.

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