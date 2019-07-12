Suikast gibi kaza

en zengin ailesioğlu Ben Goldsmith ile'nin torunu Kate Rothschild'in kızı 15 yaşındaki Iris Goldsmith (15), yatılı okuduğu okuldan yaz tatilini geçirmek için Somerset'teki çiftliğe geldi. Ancak kullandığı atv aracıyla takla atınca hayatını kaybetti.7 yıl önce ayrılan çiftin serveti 335 milyon euro civarındaydı. Çiftin ilk çocuklarıbu servetin en büyük mirasçısıydı.Ünlü çift, 7 yıl önce ayrılmıştı.