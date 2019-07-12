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  • 12.07.2019 20:36
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 20:36

Son dakika: 'de otele ! Ölü ve yaralılar var

’nin Kismayo kentindeki bir otele bomba ve silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Somali'de otele bombalı saldırı!

'nin güneyindeki Kismayu şehrinde bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan bölgedeki güvenlik kaynakları, nın ardından otele giren silahlı kişilerin güvenlik güçleriyle çatışmayı sürdürdüğünü ve otelde rehin tutulan kişileri kurtarma çabalarının devam ettiğini belirtti.

EN AZ 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk bilgilere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı sırasında bölgenin önde gelen isimlerinin ve bazı milletvekillerinin yerel seçimlere ilişkin otelde istişare toplantısında olduğu öğrenildi.

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