S-400 hava savunma füzelerinin Türkiye'ye gelişi ile ilgili NATO yetkilisinin, 'endişeliyiz' dediği belirtildi.
ABD TV kanallarından CNN'e konuşan NATO yetkilisinin, "Hangi askeri teçhizatı aldıklarına karar vermek müttefiklere kalmış. Ancak, Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının olası sonuçları konusunda endişeliyiz" dediği belirtildi.
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