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  • 12.07.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 14:13

Son dakika haberi: ’dan skandal açıklaması: Endişeliyiz

Hava Savunma Sistemleri'nin 'ye teslim sürecinin başlamasının ardından 'dan skandal bir açıklama geldi. S-400 hava savunma füzelerinin Türkiye’ye gelişi ile ilgili NATO yetkilisinin, ‘endişeliyiz’ dediği belirtildi.

NATO’dan skandal S-400 açıklaması

hava savunma füzelerinin 'ye gelişi ile ilgili yetkilisinin, 'endişeliyiz' dediği belirtildi.

ABD TV kanallarından 'e konuşan NATO yetkilisinin, "Hangi askeri teçhizatı aldıklarına karar vermek müttefiklere kalmış. Ancak, Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının olası sonuçları konusunda endişeliyiz" dediği belirtildi.

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