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  • 12.07.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 15:08

Son dakika haberi: Körfez'de yüksek tansiyon! 'den yeni savaş gemisi kararı

Son dakika haberine göre, Basra ve 'ndeki askeri varlığını artırmak isteyen 'nin Körfez'e ikinci bir savaş gemisini yollayacağı belirtildi.

Tehlikeli hamle! İngiliz savaş gemisi yola çıktı

İngiliz medyası, 'nin Basra ve 'ndeki askeri varlığını artırma kapsamında, Duncan isimli Type 45 Destroyer tipi savaş gemisini göndereceğini duyurdu.

'in haberine göre, HMS Duncan, Kraliyet Donanması'na ait HMS Montrose ve ABD müttefikleri ile beraber hareket edecek. Ayrıca, HMS Duncan'ın gönderilmesinin İngiltere ve arasındaki krizin daha da derinleşmesine yol açabileceği belirtildi.

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