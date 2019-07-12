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  • 12.07.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 17:34

Son dakika haberi: ’de yasadışı göçmenlerle ilgili önemli gelişme

Başkanı Trump, yasadışı göçmenlerle ilgili haftasonu harekete geçileceğini duyurdu. Ayrıca ABD Çalışma Bakanı Acosta'nın istifa ettiği bildirildi.

Trump doğruladı! Haftaya başlıyor

Başkanı , yasadışı yollarla ülkeye giren göçmenlerle ilgili haftasonu 10 ilde harekete geçileceğini duyurdu.

Yetkililerin baskınlar düzenleyerek yasadışı göçmenleri tutuklayacağı bildirildi.

ABD basınında bu konuda geçtiğimiz günlerde sıkça haberler yapılmıştı.

ABD ÇALIŞMA BAKANI ACOSTA İSTİFA ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump ve Acosta, 'da yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı.

Acosta'nın bu sabah kendisini aradığını ve istifasını bildirdiğini belirten Trump, bu kararın bakanın kendi kararı olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca Acosta'ya "Bunu yapmak zorunda değilsin" dediğini de aktardı. Acosta, Cinsel istismardan yargılanan milyarder Jeffrey Eipstein'i cezaevinden çıkarmıştı.

Acosta'nın görevini Bakan Yardımcısı Patrick Pizzella'nın devralacağı belirtiliyor.

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