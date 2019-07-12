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  • 13.07.2019 05:32
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 05:32

Son dakika: 'in güneyindeki 'nda 5,8 büyüklüğünde

'in güneyindeki 'nda 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. ABD Jeolojik () yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında yerel saatle 04.50'de bir sarsıntı yaşandığı belirtilirken, depremde herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

5,8 büyüklüğünde depremle sallandılar
ABD Jeolojik () yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında yerel saatle 04.50'de bir sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sarsıntının en fazla adadaki Cagayan de Oro şehrinde hissedildiği kaydedildi.

in ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

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