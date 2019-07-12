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  • 12.07.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 17:48

Denizaltıya operasyonu kamerada

Teşkilatı (), ’nun doğusunda tespit ettikleri ve içerisinde kaçakçılarının bulunduğu denizaltıya baskın düzenledi. O anlar, sahil güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıdı.

Olay, 'nun doğusunda, 18 Haziran'da meydana geldi. Cutter Munro (WMSL 755) gemisi mürettebatı, tespit ettikleri denizaltıya, sürat tekneleri ile yaklaştı. Seyir halinde olan denizaltıya yaklaşan ekipleri, tekneden denizaltının üstüne atlayarak, denizaltının üst kapanığını açtı ve kaçakçıları yakaladı. Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.

medyası, denizaltıda bulunan 5 kaçakçının gözaltına alındığını bildirdi. Ekiplerin, denizaltıda bulunan, değeri 232 milyon dolar olan 7 ton yu ele geçirdiği belirtildi.

'BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISINDAN TEBRİK'
ABD Başkanı , sosyal medya üzerinden operasyona dair yaptığı açıklamada, "Bu tür bir cesarete inanabiliyor musunuz? İnanılmaz bir uyuşturucu ele geçirme operasyonu" dedi. Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Bu yıl , 3,6 milyar dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi ve 400 kaçakçıyı gözaltına aldı. USCG'nin bu hizmeti hayat kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN OPERASYON PAYLAŞIMI
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Sahil Güvenliği'nin kokain taşıyan denizaltıya gerçekleştirdiği operasyonun videosunu yayınladı.
ABD Sahil Güvenliği, 18 Haziran'da Doğu Pasifik Okyanusu açıklarında yüklü miktarda kokain taşıdığı belirtilen bir yarı-denizaltıya düzenlenen operasyonu yayınladı. Sahil Güvenlik ekipleri 3 tekneyle sıkıştırdığı denizaltının seyir halindeyken üzerine çıktı. Sahil Güvenlik ekibinden bir kişi denizaltının kapağına vurarak içeriden birinin çıkmasını bekledi. 'dan yola çıkan yarı denizaltıda 7 tondan fazla kokain ele geçirildiği belirtiliyor. Nefes kesen operasyonun görüntülerini ABD Başkanı Trump da twitter hesabından paylaşarak, "Bu tür bir cesarete inanabiliyor musunuz? İnanılmaz uyuşturucu yakalaması. İzleyin" ifadelerini kullandı.

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