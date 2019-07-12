Bugünkü
Takvim

Angela Alman milli marşını sandalyede dinledi

Titreme nöbetlerine engel olamayan Başbakan , Alman milli marşını sandalyede dinledi.

Mor'Alman' çöktü


Angela , ayakta durmakta güçlük çekti. "İyiyim" dedi ama eli ayağı titredi. Kurmayları ne yapacağını bilemedi. Sonunda yenilgiyi kabul etti. Yanındakilerden sandalye istedi. Milli marşını bile oturarak dinledi. Bunun ülke tarihinde bir ilk olduğu bildirildi.



Merkel, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı böyle karşıladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriAlmanya Başbakanı Angela Merkel Alman milli marşını sandalyede dinledi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri