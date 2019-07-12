

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ayakta durmakta güçlük çekti. "İyiyim" dedi ama eli ayağı titredi. Kurmayları ne yapacağını bilemedi. Sonunda yenilgiyi kabul etti. Yanındakilerden sandalye istedi. Milli marşını bile oturarak dinledi. Bunun ülke tarihinde bir ilk olduğu bildirildi.







Merkel, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı böyle karşıladı.

