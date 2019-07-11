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  • 11.07.2019 19:39
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 19:39

’nin Haseke kentinde

’nin Haseke kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu şiddetli bir meydana geldi. Kamışlı bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu büyük bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi.


'nin Haseke kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu şiddetli bir meydana geldi.



Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu büyük bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi. Patlamanın bölgedeki bir kilisenin yakınında gerçekleştirildiği aktarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgenin sınırına çok yakın olduğu biliniyor.

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