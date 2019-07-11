İran üzerinden şekillendirmeye çalıştığı Ortadoğu'yu yeniden şekillendirme projesine ağırlık vermek isteyen ABD, Almanya'dan alamadığı "Evet" cevabını İngiltere ve Fransa'dan aldı. The Guardian gazetesinin ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere ve Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki asker sayısını azaltmasıyla oluşacak boşluğu telafiye yönelik olarak bölgeye ilave asker gönderecek.

ASKER SAYILARI BİLİNMİYOR

Her iki ülke de Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele amacıyla bulundurdukları elit askeri birliklerin sayısını yüzde 10 ila yüzde 15 artıracak. Öte yandan, bu ülkelerin Suriye'de hâlihazırda kaç askerinin bulunduğu gizli tutuluyor. Almanya'nın Suriye'ye asker göndermeyi reddettiği, İtalya'nın bölgeye asker gönderilmesi konusunda olumlu ya da olumsuz aldığı kararı açıklamaya yakın olduğu, Balkan ve Baltık bölgesindeki birkaç ülke ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

FRANSA BÖLGEDE AKTİF ÇALIŞIYOR

Terör örgütü elebaşlarını Élysée Sarayı'nda ağırlayarak meşrulaştırma çabası içinde olan Fransa bölgede oldukça aktif bir tavır sergiliyor. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) kaynaklarından alınan bilgiye göre Fransa, YPG/PKK ile Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan ENKS arasındaki sorunları çözmek için girişimde bulunuyor. Fransızlar, bu kapsamda 10 gün önce ENKS'li temsilcilerle bir araya geldi ve YPG/PKK ile "barıştırma" teklifinde bulundu.

DANİMARKA PKK'LILARI EĞİTECEK

Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya'dan asker isteyen ABD'nin bir sonraki adresi ise Danimarka oldu. Danimarka'nın saygın gazetelerinden Politiken'deki haberde, ABD'nin Danimarka'dan Suriye'ye asker göndermesini ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği belirtildi. Tek partili azınlık hükümetini kuran, Sosyal Demokrat Parti'yi dışarıdan destekleyen Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller), PYD/YPG'ye karşı ılımlı bir politika izliyor.

İRAN İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Öte yandan, ABD İran'a karşı koalisyon kurma çalışmalarına hız verdi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, "Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz." dedi. Mevcut gelişmeler, "ABD, Ortadoğu'yu İran üzerinden yeniden şekillendirme projesine ağırlık vermek istiyor." şeklinde yorumlandı.