Nijer'de tekne alabora oldu: 11 ölü

Goulbin Maradi Nehri'nde seyreden ve yaklaşık 50 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknenin alabora olması sonucu 11 kişi öldü, 4 kişi kayboldu. Yerel basındaki haberlere göre, Goulbin Maradi Nehri'nde seyreden ve yaklaşık 50 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.
Yetkililer, olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin kaybolduğunu aktardı.
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