Liberya bandıralı geminin sekiz kişiden oluşan Sırbistan ve Samoa pasaportlu mürettebatı tutuklandı.







Şili'den yola çıkan gemi Peru, Panama ve Bahama adaları rotasını izleyerek Amerika'ya ulaşmıştı. Gemi, buradan da Avrupa'ya doğru yola çıkacaktı.

Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri, bir ihbar üzerine Philadelphia Limanı'nda MSC Gayane isimli gemide arama yaptı. Ekipler,ait olan gemide,Baskına katılan Philadelphia Bölge Mahkemesi Savcısı William McSwain, 10 bin konteynır taşıma kapasiteli 90 milyon dolar değerindeki gemiye el konulabileceğini belirtti. "" ifadesini kullandı.