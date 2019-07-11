ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri, bir ihbar üzerine Philadelphia Limanı'nda MSC Gayane isimli gemide arama yaptı. Ekipler, Türkiye ile ilgili sürekli negatif yönde raporlar hazırlayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JP Morgan'a ait olan gemide, 1.3 milyar dolarlık 20 ton kokain ele geçirdi. Baskına katılan Philadelphia Bölge Mahkemesi Savcısı William McSwain, 10 bin konteynır taşıma kapasiteli 90 milyon dolar değerindeki gemiye el konulabileceğini belirtti. "En ağır cezaları almaları için elimizden geleni yaparız" ifadesini kullandı.
Liberya bandıralı geminin sekiz kişiden oluşan Sırbistan ve Samoa pasaportlu mürettebatı tutuklandı.
Şili'den yola çıkan gemi Peru, Panama ve Bahama adaları rotasını izleyerek Amerika'ya ulaşmıştı. Gemi, buradan da Avrupa'ya doğru yola çıkacaktı.
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