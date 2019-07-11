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  • 12.07.2019 00:27
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 00:28

'den flaş karar! Tehdit seviyesi yükseltildi

, 'nda seyreden tankerleri ve diğer gemilere yönelik tehdit seviyesini, durumun "kritik" olduğunu gösteren 3'e çıkardı. Öte yandan İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 'nin () 'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoyduğu petrol tankerinin kaptanını tutukladı.

İngiltere'den flaş karar! Tehdit seviyesi yükseltildi

Uyarı kapsamında İngiliz gemilerinden karasularına girmemesi istenirken, "saldırgan" İran botlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bu arada, 'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 'nin () 'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoyduğu tankerinin kaptanını tutukladı. Kaptanın uyruğu açıklanmazken, mürettebatın gemide bekletildiği duyuruldu.

PETROL TANKERİ KRİZİ
Cebelitarık özerk yönetimi, geçen hafta Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bugün İran'a ait 3 teknenin 'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti. İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

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