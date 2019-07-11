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  • 11.07.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 11:56

'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

'nin şehrinde bomba yüklü bir yakıt tankeri ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

'nin ilçesinin merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Afrin ilçe merkezinin güneyindeki Tirende mevkisinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

Patlama sırasında bombanın tesirinin yanı sıra, tankerden saçılan mazot da yangına yol açtı.

Çevrede büyük maddi zararın meydana geldiği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'lılardan arındırmıştı. Ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde halen mevcut olan terör örgütü, Afrin'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

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