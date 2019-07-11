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  • 12.07.2019 01:52
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 01:52

'li milyarder Epstein için ev hapsi talebi

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanan 'li milyarder 'in avukatları, müvekkillerinin, mahkeme sürecinde 77 milyon dolarlık malikanesinde ev hapsinde tutulmasını talep etti.

ABD'li milyarder Epstein için ev hapsi talebi

Epstein'in avukatları bugün mahkemeden, Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutulan müvekkillerinin, 15 Temmuz'daki kefalet duruşmasını ev hapsinde beklemesine karar verilmesini istedi.

Jeffrey Eipstein'in ev hapsi için Manhattan'daki 77 milyon dolar değerindeki malikanesi önerildi.

45 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR
'nın başkenti 'ten özel uçağıyla dönerken 'deki Teterboro Havaalanı'nda hafta sonu gözaltına alınan 66 yaşındaki Eipstein'in, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca genç kıza da bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanacağı belirtilmişti.

Epstein'in suçlu bulunması halinde 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Epstein, 2008'de Florida mahkemesinde yine benzer suçlamalarla yargılanmış, şu an Başkanı yönetiminde Çalışma Bakanı olan dönemin Miami Başsavcısı Alexendar Acosta ile varılan anlaşma gereği, hakkındaki "fuhşa teşvik" suçlamalarını kabul ederek 13 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Yatırım fonu yöneticisi milyarder Epstein'in, aralarında Trump, eski ABD Başkanı ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.



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