Katar Savunma Bakanlığı tarafından uçakların askeri eğitim amacıyla kullanıldığı ifade ediliren, iki jetin çarpışmasında pilotların fırlatma özelliğini devreye sokarak kurtulduğu açıklandı.
Son dakika: Katar'da askeri uçaklar çarpıştı
Son dakika haberine göre Katar'da iki askeri uçağın çarpıştığı, pilotların fırlatma özelliğini devreye sokarak güvenli bir şekilde olaydan kurtulduğu bildirildi.
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