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  • 10.07.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 09:51

Son dakika: 'da lar çarpıştı

Son dakika haberine göre 'da iki askeri uçağın çarpıştığı, pilotların fırlatma özelliğini devreye sokarak güvenli bir şekilde olaydan kurtulduğu bildirildi.

Katar'da askeri uçaklar çarpıştı

tarafından uçakların askeri eğitim amacıyla kullanıldığı ifade ediliren, iki jetin çarpışmasında pilotların fırlatma özelliğini devreye sokarak kurtulduğu açıklandı.

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