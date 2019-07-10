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  • 10.07.2019 19:14
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 19:15

'da ki kadın çıktı

'da bir kadın, gözaltına alındıktan sonra, olduğunu itiraf etti. Polisteki sorgusunda, geçmişte işlediği ler konusunda da itirafta bulunan , öldürdüğü kişiler arasında 8 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu ve bu kız çocuğunu, ev yakınında oyun oynarken gürültü yaptığı için öldürdüğünü söyledi.

Korkunç! 80 yaşındaki kadın seri katil çıktı

'da bir kadın, gözaltına alındıktan sonra, olduğunu itiraf etti. Rus basınında çıkan habere göre, Rusya'nın Habarovsk ilinde yaşayan 80 yaşındaki Sofya Mihaylovna Jukova, aynı şehirde yaşayan 52 yaşındaki vatandaşı Vasiliy Şlyahtiç'i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra, işlediğini itiraf etti.

Polisteki sorgusunda, geçmişte işlediği cinayetler konusunda da itirafta bulunan , öldürdüğü kişiler arasında 8 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu ve bu kız çocuğunu, ev yakınında oyun oynarken gürültü yaptığı için öldürdüğünü söyledi.

Jukova ayrıca, kendi arkadaşını da bir tartışma sonucunda öldürdüğünü dile getirdi.

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