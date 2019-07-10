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  • 10.07.2019 23:22
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 23:22

'dan flaş açıklama: Krizin sorumlusu !

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı () Toplantısı sonrası açıklama yapan Büyükelçisi Kazem Gharibabadi, ‘nükleer anlaşma’ krizinin sorumlusu olarak ’yi gösterdi.

İran'dan flaş açıklama: Krizin sorumlusu ABD!
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası Büyükelçisi Kazem Gharibabadi basına açıklamalarda bulundu. Yaşanan krizin sorumlusu olarak 'yi gösteren Gharibabadi, "ABD'nin anlaşmadan ayrılması sürecin buraya gelmesinin sebebidir. İran da anlaşmanın gereği olan bazı yaptırımlara uymama kararı aldı. Bundan dolayı bu süreç yaşanıyor" dedi.


Gharibabadi, İran'ın anlaşma çerçevesinde uranyum zenginleştirmeyi artırmasının tartışılacağı yerin burası olmadığını, burada Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen ve buna taraf olan ülkelerle yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İran'ın halen nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ve anlaşmayı uygulamak istediğini söyleyen Gharibabad, "Bununla beraber de Kapsamlı Ortak Eylem Planı dediğimiz KOEP ile alakalı geçtiğimiz ay bir toplantı yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde de yeniden bu sefer bakanlar seviyesinde bir toplantı yapılacak" şeklinde konuştu.

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