İran'dan flaş açıklama: Krizin sorumlusu ABD!

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası İran Büyükelçisi Kazem Gharibabadi basına açıklamalarda bulundu. Yaşanan krizin sorumlusu olarak ABD 'yi gösteren Gharibabadi,dedi.

Gharibabadi, İran'ın anlaşma çerçevesinde uranyum zenginleştirmeyi artırmasının tartışılacağı yerin burası olmadığını, burada Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen ve buna taraf olan ülkelerle yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İran'ın halen nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ve anlaşmayı uygulamak istediğini söyleyen Gharibabad,şeklinde konuştu.