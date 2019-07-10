FETÖ'nün gerçek yüzü Berlin'de anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan belgesel, Berlin'deki Al Hambra sinema salonunda gösterildi.
Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgesele yoğun ilgi gösterilirken, salonun dolması nedeniyle bazı seyirciler belgeseli izleyemedi.
Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgesele yoğun ilgi gösterilirken, salonun dolması nedeniyle bazı seyirciler belgeseli izleyemedi.
Gösterime, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Elçi Müsteşar Ufuk Gezer de katıldı.
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