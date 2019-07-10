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  • 10.07.2019 23:59
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 23:59

'nün gerçek yüzü 'de anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde Fethullahçı Terör Örgütü'nün () gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "" adlı belgesel Almanya'nın başkenti 'de seyirciyle buluştu.

FETÖ'nün gerçek yüzü Berlin'de anlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında World tarafından hazırlanan ve 'nün iç yüzünü anlatan belgesel, 'deki Al Hambra sinema salonunda gösterildi.

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgesele yoğun ilgi gösterilirken, salonun dolması nedeniyle bazı seyirciler belgeseli izleyemedi.

Gösterime, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Elçi Müsteşar Ufuk Gezer de katıldı.

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