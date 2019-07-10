ABD ve İran arasında tansiyon giderek tırmanıyor!

İran ile Batılı ülkeler arasındaki tansiyon bugün yapılan açıklamalarla bir kez daha yükseldi. Al Jazeera'ya konuşan ABD'nin İran özel temsilcisi Brian Hook, Tahran yönetimini hedef alan yeni yaptırımların sinyalini verdi.

Trump yönetiminin İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yenilenmesi amacıyla Kongre'den onay çıkarmak için çaba harcayacağını belirten Hook, ABD'nin müttefiki Körfez ülkelerine de seslendi. Özel temsilciye göre, Körfez'deki Arap ülkeleri birlik halinde olsaydı İran'a daha etkili şekilde karşı konulabilirdi.

ABD'nin İran'a karşı hazırladığı bir başka planı ise, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford duyurdu.

Pentagon, İran ve Yemen açıklarındaki stratejik öneme sahip sularda görev yapmak üzere uluslararası bir askeri koalisyon kurulmasını planlıyor.

Dunford, "Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep'te seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir koalisyon kurulması konusunda bazı ülkeler ile temas içerisindeyiz" dedi.

Girişime destek için siyasi irade gösteren ülkelerin birkaç gün içerisinde netleşeceğini belirten Dunford, "Ardından bu girişime verilecek belirli imkanlar konusunda ordularla doğrudan çalışacağız" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğu petrol tankerinin derhal bırakılmasını isteyen İran'dan ise bir kez daha misilleme tehdidi geldi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere'nin hamlesinin sonuçları olacağını söyledi.



