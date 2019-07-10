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  • 10.07.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 13:01

ve arasında tansiyon giderek tırmanıyor!

Tahran'ı hedef alan yeni yaptırımların sinyalini veren , Körfez'deki Arap ülkelerinin birlik olması halinde 'la yüzleşmek için daha etkili olabileceğini açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, İran açıklarında görev yapmak üzere uluslararası bir askeri koalisyon için hazırlık yapıldığını duyurdu. İran ise, İngiltere'nin el koyduğu tanker için misilleme tehdidinde bulundu.

ABD ve İran arasında tansiyon giderek tırmanıyor!

ile Batılı ülkeler arasındaki tansiyon bugün yapılan açıklamalarla bir kez daha yükseldi. 'ya konuşan 'nin İran özel temsilcisi Brian Hook, Tahran yönetimini hedef alan yeni yaptırımların sinyalini verdi.

Trump yönetiminin İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yenilenmesi amacıyla Kongre'den onay çıkarmak için çaba harcayacağını belirten Hook, ABD'nin müttefiki Körfez ülkelerine de seslendi. Özel temsilciye göre, Körfez'deki Arap ülkeleri birlik halinde olsaydı İran'a daha etkili şekilde karşı konulabilirdi.

ABD'nin İran'a karşı hazırladığı bir başka planı ise, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford duyurdu.

Pentagon, İran ve Yemen açıklarındaki stratejik öneme sahip sularda görev yapmak üzere uluslararası bir askeri koalisyon kurulmasını planlıyor.

Dunford, " ve Bab'ül Mendep'te seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir koalisyon kurulması konusunda bazı ülkeler ile temas içerisindeyiz" dedi.

Girişime destek için siyasi irade gösteren ülkelerin birkaç gün içerisinde netleşeceğini belirten Dunford, "Ardından bu girişime verilecek belirli imkanlar konusunda ordularla doğrudan çalışacağız" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğu petrol tankerinin derhal bırakılmasını isteyen İran'dan ise bir kez daha misilleme tehdidi geldi. Cumhurbaşkanı , İngiltere'nin hamlesinin sonuçları olacağını söyledi.

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