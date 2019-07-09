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  • 09.07.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 17:46

Başbakanı 'ı savaş uçaklarıyla tehdit etti

Başbakanı Binyamin , 'ne ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 'ı tehdit etti.  Netanyahu "İsrail'in elindeki F-35s savaş uçakları İran ve dahil 'da her yere ulaşabilir." dedi.

İran'ı bu kez savaş uçaklarıyla tehdit etti

, ülkenin güneyindeki ordusuna ait 'ne ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 'ı tehdit etti.

yaptığı incelemelerin ardından İsrail ordusuna ait bir F-35s savaş uçağını arkasına alarak açıklama yapan Netanyahu, "İran, son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. Bu uçakların, İran ve dahil 'da her yere ulaşabileceğini hatırlamalılar." ifadelerini kullandı.

Tahran'ı sık sık üretmeyi amaçlamakla suçlayan Netanyahu, İsrail'in tek başına kalsa dahi İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceği şeklinde açıklamalar yapıyor.

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