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  • 09.07.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 09:00

'ın para birimi oluyor

Grubu Başkanı Mario Centeno, 'ın euro para birimine geçiş için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Euro kullanan ülkelerin sayısının önümüzdeki dönemde artış göstereceğine inandığını açıklayan Centeno, "Euro Bölgesi'nin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Hırvatistan'ın para birimi euro oluyor

Grubu Başkanı Mario Centeno, avro para birimini kullanan (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na ve bankacılık birliğine katılım başvurusu yaptığını belirten Centeno, "Bu, Euro Bölgesi'ne katılmak için atılması gereken ilk adım." ifadesini kullandı.

Centeno, Hırvatistan'ın bankacılık denetimi, kurumsal kalite, yönetim ve iş çevresi konularında çeşitli taahhütlerde bulunduğuna işaret ederek, toplantıda bakanların Hırvatistan'ın adımlarını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Hırvatistan'ın kararlı biçimde Euro Bölgesi'nin parçası olmaya çalıştığına dikkati çeken Centeno, "Euro Bölgesi'nin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu aşamadan sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB Komisyonu, Hırvatistan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katılım için verdiği taahhütlerin uygulanmasını değerlendirecek. Yaklaşık bir yıl sürmesi beklenen süreç sonunda Hırvatistan, ERM 2 mekanizmasına katılabilecek. Hırvatistan, mekanizmada en az iki yıl bekledikten sonra avro para birimine geçebilecek.

AB'ye 2013 yılında katılan Hırvatistan'da para birimi olarak "kuna" kullanılıyor.

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