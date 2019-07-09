Almanya'da Federal Meclis'te düzenlenen oylama ile birlikte nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kabul edildi.

Yasa tasarısı kapsamında nitelikli elemanlardan dil bilmeleri talep edilecek ve şartları yerine getirenler altı ay süreyle Almanya'ya kalmış olarak geçimini kendisi sağlayabilecek. Bu bağlamda 10 yıldır Almanya'da 15 farklı hava limanıyla birlikte bağlantılı olarak çalışan, aktif olarak 3 büyük hava limanında yer hizmetleri alanında binlerce kişiye iş imkanı sunan OBM A.Ş. isimli şirket binlerce Türk vatandaşına Almanya'da çalışma imkanı sağlayacaklarını açıkladı. Peki Almanya işçi alımı 2019- 10 bin vasıfsız işçi alımı şartları ve başvuru detayları nedir?

Dünyadaki ekonomik durgunluk ve resesyona rağmen, Almanya'da böyle bir tablonun ortaya çıkmasının nedeni ise hasta ve yaşlı bakım sektöründe çalışan ihtiyacının artması, hizmet sektörüne yoğun talep ile eğitim ve çocuk yetiştirme alanındaki gelişmeler olarak gösteriliyor.