Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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