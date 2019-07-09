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  • 09.07.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 18:48

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz Bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı ile telefonda görüştü.

Dışişleri'nden kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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