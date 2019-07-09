Çok acı olay! Eşinin cansız bedeniyle 25 saat kurtarılmayı bekledi

Edinilen bilgiye göre; İzmir'den Didim'in Balat Mahallesi'nde yaşayan yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıkan 77 yaşındaki Hakkı Boyacı idaresindeki 35 AGT 371 plakalı otomobil, en son dün saat 16.30'da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Hakkı Boyacı ve 75 yaşındaki eşi Emine Boyacı ile telefon bağlantısı da kuramayan yakınları, Boyacı çiftinden uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.