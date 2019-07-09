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  • 09.07.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 23:55

Çok acı olay! Eşinin cansız bedeniyle 25 saat kurtarılmayı bekledi

’den Aydın’ın Didim ilçesine giden içinde bulunduğu otomobil, dün saat 16.30 sıralarında Germencik gişelerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 40 kilometre daha gittikten sonra kanala uçan araç yaşlı adama mezar olurken, eşi ise 25 saat boyunca eşinin cesediyle birlikte su dolu kanalda kurtarılmayı bekledi.

Edinilen bilgiye göre; İzmir'den Didim'in Balat Mahallesi'nde yaşayan yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıkan 77 yaşındaki Hakkı Boyacı idaresindeki 35 AGT 371 plakalı otomobil, en son dün saat 16.30'da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Hakkı Boyacı ve 75 yaşındaki eşi Emine Boyacı ile telefon bağlantısı da kuramayan yakınları, Boyacı çiftinden uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

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