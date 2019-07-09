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  • 09.07.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 15:20

’da bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

Son dakika haberi... ’'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği () ’nin bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.

Almanya’da bomba paniği

'nın Köln kentindeki 'nin e-posta adresine Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten bomba ihbarı içeren yazı gönderildi ve polis, durumdan haberdar edildi. Bunun üzerine polis, önlem olarak DİTİB Genel Merkezini tahliye etti.

Ayrıca, bölgedeki caddeler trafiğe kapatılırken, tren ve tramvay seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

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