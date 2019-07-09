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  • 09.07.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 12:13

işçi alımı 2019- şartları ve başvuru detayları nedir? En az 2 bin euro maaş

'da Federal Meclis'te düzenlenen oylama ile birlikte nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kul edildi. Yasa tasarısı kapsamında nitelikli elemanlardan dil bilmeleri talep edilecek ve şartları yerine getirenler altı ay süreyle Almanya'ya kalmış olarak geçimini kendisi sağlayabilecek. Bu bağlamda 10 yıldır Almanya’da 15 farklı hava limanıyla birlikte bağlantılı olarak çalışan, aktif olarak 3 büyük hava limanında yer hizmetleri alanında binlerce kişiye iş imkanı sunan A.Ş. isimli şirket binlerce Türk vatandaşına Almanya’da çalışma imkanı sağlayacaklarını açıkladı. Peki 2019- şartları ve başvuru detayları nedir?

Almanya 10 bin vasıfsız işçi alımı şartları ve başvuru detayları!

Almanya'da istihdam edilmek üzere Türkiye'den 10 bin personel alınacak. En az 2 bin euro maaş verileceği açıklandı. Peki Almanya'da çalışacak 10 bin personel alımı için başvurular nasıl yapılacak? İşte 2 bin euro maaş ile 10 bin personel alımı hakkında merak edilen tüm detaylar... Almanya'da Avrupa Birliği haricinde ülkeye gelecek nitelikli elemanlara kapıları açmayı öngören yasa onaylandı. Buna göre mesleğinde uzman olanların 6 aylık vize ile Almanya'da iş arama şansına sahip olduğu belirtildi ve iş bulunması durumunda ise Almanya'da kalma hakkı sağlanacağı ifade edildi... Dünyadaki ekonomik durgunluk ve resesyona rağmen, Almanya'da böyle bir tablonun ortaya çıkmasının nedeni ise hasta ve yaşlı bakım sektöründe çalışan ihtiyacının artması, hizmet sektörüne yoğun talep ile eğitim ve çocuk yetiştirme alanındaki gelişmeler olarak gösteriliyor.

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