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  • 10.07.2019 06:20
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 06:20

'de 2020'de yapılacak başkanlık i için bir aday daha çıktı!

'de 2020'de yapılacak başkanlık i için aday adayları arasına bir isim daha katıldı. Amerikalı yatırımcı ve aktivist milyarder Tom Steyer, Demokrat Parti saflarından yarışa katılacağını duyurdu. 62 yaşındaki Steyer, Başkan 'ın görevden alınmasını savunan liberallerin öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

ABD'de başkanlık için bir aday daha!

Amerikalı yatırımcı ve aktivist milyarder Tom Steyer, saflarından yarışa katılacağını duyurdu.

Steyer, kampanyasının büyük şirketlerin siyaset üzerindeki etkisinin azaltılması ve iklim değişikliğine odaklanacağını söyledi.

TRUMP'IN GÖREVDEN ALINMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORDU
62 yaşındaki Steyer, Başkan 'ın görevden alınmasını savunan liberallerin öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

Steyer, ocakta Lowa'da yapılan Demokrat Parti kongresinde başkanlık yarışı yerine Trump'ın azledilmesi için çaba sarf edeceğini belirtmişti.

California kökenli Steyer'in, Kongre'de, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yaklaşımından gittikçe rahatsız olduğu ifade ediliyordu.

1,6 MİLYAR DOLAR MAL VARLIĞINA SAHİP
Forbes dergisine göre, 1,6 milyar dolar mal varlığına sahip olan Steyer, 2016'da California senatörlüğüne, 2018'de de California Valiliğine adaylığını koymuştu.

DEMOKRATLARDA BİDEN ÖNDE
Steyer ile 2020 Başkanlık leri için Demokrat Partiden aday adaylığını açıklayanların sayısı 24 oldu.

Aday adaylarından California Vekili Eric Swalwell, kampanyasının ilgi çekmediğini belirterek dün yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı açık farkla önde götürürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders, onu yakından takip ediyor.

'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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