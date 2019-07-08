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  • 08.07.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 20:01

'da belli oldu

'da sonucua tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi.Yunanistan'da dün düzenlenen erken genel seçimlerde oyların yüzde 39,8'ini alan ND, 300 sandalyeli parlamentoda 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.


Bugün görevi selefi 'tan devralan yeni Kiriakos Miçotakis liderliğieki kabineyi, hükümet sözcüsü Stelios Petsas duyurdu.

, Başbakan yardımcısı, hükümet sözcüsü ve 17 bakanın yanı sıra 29 başkan vekilinden oluşuyor. Kabinede görevine Nikos Dendias, ise Hristos Staikouras getirildi. Yeni hükümetin Savunma Bakanı da Nikos Panagiotopoulos oldu.

Bakanların yarın saat 12.00'de yemin ederek göreve başlamaları bekleniyor. İlk kabine toplantısının ise çarşamba günü gerçekleşeceği bildirildi.

'da dün düzenlenen lerde oyların yüzde 39,8'ini alan ND, 300 sandalyeli parlamentoda 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.

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