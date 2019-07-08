Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 08.07.2019 20:36
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 20:43

'da ! Dehşeti yaşadılar

'nin başkenti 'da sağanak nedeniyle oluşan , hayatı olumsuz etkiledi. Sel sonucu caddeler, istasyonları ve iş merkezlerini su bastı, yaklaşık 8 bin kişi elektriksiz kaldı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriWashington'da sel! Dehşeti yaşadılar
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri