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  • 08.07.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 21:33

Vatikan'ın Büyükelçisi 'nın dokunulmazlığı kaldırılıyor

Vatikan, 'da hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma açılan Büyükelçisi Başpiskopos 'nın diplomatik dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verdi. 74 yaşındaki Ventura, Fransa'da en az 4 kişiye cinsel saldırıda bulunmaktan suçlanıyor.

Karar verildi! Dokunulmazlığı kaldırılıyor
ndan bir sözcü, basına yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Savcılığının talebiyle Vatikan'ın Paris Büyükelçisi'nin diplomatik dokunulmazlığının kaldırılması talebini Vatikan'a iletti ve Vatikan bu talebe onay verdi." ifadelerini kullandı.

Vatikan Sözcüsü Alessandro Gisotti de konuya ilişkin açıklamasında "Büyükelçinin, Fransa adaleti ve hakimleriyle tam iş birliği içinde olduğunu gösteren olağanüstü bir jest yapılmıştır. Vatikan, bu kararın alınması için prosedürün tamamlanmasını beklemektedir." dedi.

4 KİŞİYE CİNSEL SALDIRIDA BULUNMAKLA SUÇLANIYOR

Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olan 74 yaşındaki Ventura, Fransa'da en az 4 kişiye cinsel saldırıda bulunmaktan suçlanıyor.

Fransa'da şubat ayında yapılan ilk suç duyurusuyla ortaya çıkan cinsel saldırı olayı sonrasında 3 kişi tarafından daha suçlanan Büyükelçi Ventura, nisan ayında Fransız polisine ifade vermişti.

2009 yılından bu yana Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olan Ventura, öncesinde Brezilya, Bolivya ve 'de rahip olarak görev yapmış ve Roma'da Vatikan'ın Devlet Sekreterliği görevini yürütmüştü.

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