Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 09.07.2019 01:27
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 01:34

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (), 2015'te imzalanan nükleer anlaşmasında belirlenen yüzde 3,67'lik m zenginleştirme oranının bu ülke tarafından aşıldığını duyurdu.

UAEA'dan İran açıklaması

'dan yapılan açıklamada, ajans müfettişlerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşması çerçevesinde kararlaştırılan m zenginleştirilmesine ilişkin seviyenin aşıldığı teyit edildi.

"İran, yüzde 3,67'nin üzerinde uranyum zenginleştirdi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bu ülkenin belirlenen seviyeyi ne kadar aştığı bilgisine yer verilmedi.

Tahran yönetimi, D'nin, nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası başlattığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmadan kaynaklı çıkarlarına ulaşamadığını belirterek, anlaşmaya taraf ülkelerden (, , , , ve AB) söz konusu çıkarlarını temin etmelerini istemiş, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine uranyum oranı ve miktarıyla ilgili taahhütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriUluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İran açıklaması
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri