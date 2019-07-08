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  • 08.07.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 13:52

Başkan Erdoğan'ın ardından bir açıklaması da 'dan!

Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı 'in hafta sonu Başkan ile yaptığı telefon görüşmesinde 'lerin teslimatının da masaya yatırıldığı ifade edildi. Açıklamada, S-400 anlaşmasının uygulama aşamasında olduğu vurgulandı.

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Kremlin Sözcüsü 'a, Putin ve Erdoğan'ın 6 Temmuz'daki telefon görüşmesinde anlaşmasını da ele alıp almadıkları soruldu. Peskov soru karşısında, "Tabii ki bundan bahsettiler. Söz konusu anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" dedi.

Kremlin Sözcüsü, söz konusu anlaşmanın tam olarak hangi aşamada olduğu sorulunca ise "Olması gereken aşamada. Daha ayrıntılı bilgi vermem mümkün değil" yanıtını verdi.

ERDOĞAN: MUTABIK KALDIĞIMIZ TARİHLER VAR
Başkan Erdoğan, 'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Şu anda S-400'ün yolculuk hazırlığı devam ediyor, tarih için ısrar etmeyin. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarihler var. Yükleme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim planları ve nereye konuşlanacağını Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor. Önümüze getirecekler ve gelen S 400'ler burada konuşlanacak. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun" demişti.

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