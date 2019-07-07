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  • 07.07.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 21:28

'da maskeli grup oy sandıklarını çaldı

'da 'nin zaferi ile neticelenen erken de oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından maskeli kişilerden oluşan bir grubun, iki seçim merkezine saldırıp oy sandıklarını çaldığı belirtildi.

Yunanistan'da oy sandıkları çalındı!

'da 'nin zaferi ile neticelenen erken de oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından maskeli kişilerden oluşan bir grubun, iki seçim merkezine saldırıp oy sandıklarını çaldığı belirtildi.

Yunanistan'daki erken seçimler tamamlandıktan sonra Atina'nın merkezinde bulunan Eksarhia bölgesinde yüzü maskeli yaklaşık 10 gençten oluşan bir grup, 2 seçim merkezine gaz bombaları ve taşlarla saldırıp, oy sandıklarını çaldı.



Polisin kovaladığı grubun sandıklarla beraber izlerini kaybettirdiği; arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, sandıkların bulunmaması durumunda gelecek Pazar günü bu seçim merkezlerinde oylama tekrarlanacak.

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