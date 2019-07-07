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  • 07.07.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 10:06

Son dakika: 'da saldırı: 12 ölü

Son dakika haberi... 'ın Gazne vilayetindeki binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

'ın Gazne vilayetindeki binasına yapılan saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nuri, 49 kişinin de yaralandığını belirtti.

Nuri, ölenlerden 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti.

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların çoğunun ise sivil olduğu vurgulandı.

Saldırıyı üstlendi.

Olayın, Taliban temsilcilerinin 'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

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