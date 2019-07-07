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Sarkozy boyunu aştı

Sarkozy boyunu aştı
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, takıntı haline getirdiği boyu nedeniyle alay konusu oldu. Sarkozy ile eşi Carla Bruni, ünlü dergi 'in kapağında yer aldı. Ancak kapak fotoğrafında 1.65 metrelik Sarkozy, 1.75 metre boyundaki Bruni'den daha uzun görünüyordu. Tepkiler üzerine dergi, Sarkozy'nin ayağının altına bir basamak koyduklarını itiraf etti. Sarkozy, görevi sırasında da boyunu gizlemek için kürsülere basamak koyduruyordu.



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