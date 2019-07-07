Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, takıntı haline getirdiği boyu nedeniyle alay konusu oldu. Sarkozy ile eşi Carla Bruni, ünlü dergi Paris Match'in kapağında yer aldı. Ancak kapak fotoğrafında 1.65 metrelik Sarkozy, 1.75 metre boyundaki Bruni'den daha uzun görünüyordu. Tepkiler üzerine dergi, Sarkozy'nin ayağının altına bir basamak koyduklarını itiraf etti. Sarkozy, görevi sırasında da boyunu gizlemek için kürsülere basamak koyduruyordu.
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- 07.07.2019
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Sarkozy boyunu aştı
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