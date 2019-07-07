Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 07.07.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 10:01

Bezos dünyanın en zengin 3. kadını oldu

Amazon’un CEO’su (55) ve eşi Bezos (49), önceki gün 38 milyar dolarlık (215 milyar TL) mali anlaşmayla boşanma sürecini noktaladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMacKenzie Bezos dünyanın en zengin 3. kadını oldu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri