Rekor boşanma kararının ardından MacKenzie Bezos, Amazon'un yüzde 4'lük hissesinin sahibi oldu. Böylece MacKenzie Bezos, L'Oreal'in varisi Françoise Bettencourt-Meyers ve ABD'li süpermarket devi Walmart'ın kurucusu Sam Walton'un kızı Alice Walton'un ardından dünyanın en zengin 3. kadını oldu. Jeff Bezos ise 115 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zengini.
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