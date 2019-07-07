Türkiye, 3 yıldır yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığı'nı, Mayıs ayı sonunda düzenlenen 14. İslam Zirvesi'nde Suudi Arabistan'a devretti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dönem başkanlığını devrederken, İİT'nin Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunun unutulmaması uyarısı yaptı. İİT Zirve Dönem Başkanlığını devreden Türkiye, başlattığı reform çalışmalarının ilerlemesi konularının da yakın takipçisi olacak.

TÜRKİYE'NİN GETİRDİĞİ NOKTADAN DEVAM

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığını devraldığı 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ikisi Olağanüstü Zirve, ikisi Acil Dışişleri Bakanları İcra Komitesi olmak üzere 30'dan fazla üst düzey toplantı gerçekleştirdi. Yine Türkiye dönem başkanlığında Kudüs'ün statüsü konusunda BM nezdinde önemli kararlar alınmasına öncülük edildi, Teşkilatta reform çalışması başlatıldı, KadınDanışma Konseyi, Arabuluculuk Dostları Temas Grubu ile İİT Polis Merkezi Kurulması faaliyetlerine öncülük etti. İİT, Türkiye'nin zirve dönem başkanlığında, BM kararlarına etki edebilecek güçlü uluslararası platformlardan biri haline geldi. Teşkilatın etkinliğini arttırarak sürdürmesinin, Müslüman dünyanın yaşadığı sorunlar ve Kudüs konulu gelişmeler karşısında büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE, DİNAMİZM KATTI

Türkiye'nin Zirve Dönem Başkanlığı süresince yaptığı çalışmaları Yeni Şafak'a değerlendiren İİT Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İİT'nin 50 yıllık tarihindeki en aktif, en görülür ve en etkili dönem başkanlığını yerine getirdi" dedi. Filistin ve Kudüs meselesi, Rohinga trajedisi, Yeni Zellanda saldırısı, İslamofobinin tırmanması gibi gelişmeler karşısında Türkiye başkanlığındaki İİT'nin önemli bir duruş sergilediğini vurgulayan Şen, "İslam dünyasının ortak meselelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İİT çok önemli bir dinamizm gösterdi. İslam dünyasının ortak davalarının canlı tutulması ve savunulmasında çok önemli tarihi görev başarıyla yerine getirildi. Türkiye İslam ülkelerini hedefleri doğrultusunda hızla seferber etti ve uluslararası kamuoyunu teyakkuza geçirdi" diye konuştu.

O TEPKİLER VERİLMESEYDİ KAYBEDERDİK

İİT'nin kuruluş nedeni olan Filistin meselesi konusunda, "İİT Filistin meselesinde başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içinde bağımsız ve egemen bir Filistin devletiyle İsrail devletinin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşamasının tek yolu olan iki devletli çözümü savunmaktadır" diyen Şen, "Eğer 6'ncı olağanüstü zirvenin ortaya koyduğu ortak tepki ve tutum olmasaydı, hemen akabinde Birleşmiş Milletler'in uluslararası hukuku teyit eden kararı da ortaya çıkmayacaktı. Kudüs'ün statüsünü teyit eden bu karar tamamen bizim düzenlemiş olduğumuz zirvenin bir sonucudur. Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu önemli girişimler, İslam dünyası ve uluslararası toplumun meşruiyet ve hukuk yanlısı tutumunun muhafaza edilmesinde de ana amil olmuştur. Eğer biz zamanlıca İslam dünyası ve uluslararası toplum olarak bu tepkiyi göstermeseydik, hukuk zemininde çok şey kaybetmiş olurduk" ifadelerini kullandı.

REFORM HAREKETİ SÜRDÜRÜLMELİ

Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığındaki yeni döneme ilişkin Türkiye'nin beklenti ve temennilerini de ifade eden Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Filistin ve Kudüs davası başta olmak üzere, Müslümanların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması ve dayanışmanın arttırılmasının beklendiğini söyledi. Şen, "Son üç yıllık dönem başkanlığında gösterildiği üzere, görevlerimizi ve misyonumuzu çok ciddiye alıyoruz ve yerine getiriyoruz. İslam dünyası doğru ve etkin bir liderlik olursa birlikte hareket edebileceğini, geleceğe dair ümitler besleyebileceğini, barışçıl, istikrarlı ve müreffeh İslam dünyasına ve bütün dünyaya katkıda bulunabileceğini ortaya koymuştur. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İİT dönem başkanlığı süresinde olağanüstü bir önderlik örneği sergilemiştir" şeklinde konuştu.

ISLAH VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLATILDI

Türkiye'nin Zirve Dönem Başkanlığında, İİT'nin ıslahı ve dönüşümü için önemli bir girişim başlatıldı. Reform süreci kapsamında Beyinfırtınası ilk toplantısı 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde Cidde'de düzenlendi. Reforma dair Türkiye'nin hazırladığı ayrıntılı rapor üye ülkeler ve kuruluşlarla paylaşıldı. Reform çabaları kapsamında Türkiye'nin girişimleriyle, Dışişleri Bakanları Konseyi'nde genel ve operasyonel kararlar kabul edildi ve süreç hayata geçirildi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle gündeme gelen İİT İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurulması kesin karara bağlandı.

2025 PLANI HAZIRLANDI VE HAREKETE GEÇİLDİ

Türkiye, İİT'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıllık Zirve başkanlığında önemli çalışmalara imza attı. 2016'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve Dönem Başkanlığını üstlendiği 13. İslam Zirvesi'nde, İİT'nin 10 yıllık stratejik hedeflerini tanımlayan İİT 2025 10 yıllık Eylem Programı kabul edildi. İİT Polis Merkezi'nin uzmanlık kuruluşu olarak faaliyete geçmesi kabul edildi. İSEDAK Statüsü ve Stratejisi'nin yürürlüğe girdiği tescil edildi. İslami Yakınlaşma Girişimi resmen başlatıldı. Diyanet Vakfı İİT'de istişari statüye kavuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşı Saldırganlığı Temas Grubu, Türkiye'nin önerisiyle kuruldu. Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu kuruldu. Türkiye, İİT Kudüs Komitesi üyeliğine seçildi. İİT'ye 2 milyon dolar gönüllü katkı taahhüdünde bulunan Türkiye, bu katkının 1,8 milyon dolarını Genel Sekreterliğe, 100 bin dolarını İslami Dayanışma Fonu'na, 100 bin dolarını ise Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu'na tahsis etti. Türk Konseyi ile gelecekte gözlemcilik ilişkisini hedefleyen işbirliği yapılmasına karar verildi.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLDİ

Türkiye İİT Zirvesi Dönem Başkanlığı'nı devraldıktan birkaç ay sonra yaşadığı 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ardından 18-19 Ekim 2016'da düzenlenen 43'üncü İİT Dışişleri Bakanları toplantısında "Fethullahçı Terör Örgütü" başlıklı karar oybirliği kabul edildi. FETÖ, İİT nezdinde terör örgütü ilan edildi.

KUDÜS HASSASİYETİ ZİRVE YAPTI

6. Olağanüstü İslam Zirvesi ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alması üzerine 13 Aralık 2017'de İstanbul'da gerçekleştirildi. ABD'nin kararı reddedildi ve Kudüs Filistin'in başkenti olarak ilan edildi. Karar, Kudüs'ün uluslararası hukuk bakımından statüsünü teyit etti.

İSLAMOFOBİ'YE GÜÇLÜ DURUŞ

Mescid-i Aksa'da etkisini artıran İsrail ihlallerine ve Aksa'nın ibadete kapatılması karşısında 1 Ağustos 2017'de Mescid-i Aksa konusunda Dışişleri Bakanları düzeyinde açık katılımlı İcra Komitesi toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında düzenlendi. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırıları üzerine 22 Mart 2019'da İstanbul'da İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı yapıldı.

Yeni Şafak