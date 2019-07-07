Dünya sıralamasında en pahalı yatlardan olan 110 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Radiant", Bodrum'a demir attı. Dolar milyarderi Dubai Şeyhi Abdulla Al Futtaim'e ait 4 katlı mega yatın değeri ise dudak uçuklattı. 580 milyon dolar değerindeki 10 kabinli 20 kişilik yatın içerisi ise mini bir saray.
Üzerinde bir helikopter, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, restoranlar, sauna, buhar odası, deniz altı, jetskiler ve alt kısmında ise 4 aracın sığacağı garajın bulunduğu yatı görenler şaştı.
Al Futtaim'in serveti 3.1 milyar doları aştı.
Üzerinde bir helikopter, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, restoranlar, sauna, buhar odası, deniz altı, jetskiler ve alt kısmında ise 4 aracın sığacağı garajın bulunduğu yatı görenler şaştı.
Al Futtaim'in serveti 3.1 milyar doları aştı.
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