Bugünkü
Takvim

’in yüzen sarayı 'da

’in yüzen sarayı ‘Radiant’, ’a demir attı. Mega yatı görenlerin ağzı açık kaldı.

Yüzen saray Bodrum'da
Dünya sıralamasında en pahalı yatlardan olan 110 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Radiant", 'a demir attı. Dolar milyarderi Dubai Şeyhi Abdulla Al Futtaim'e ait 4 katlı mega yatın değeri ise dudak uçuklattı. 580 milyon dolar değerindeki 10 kabinli 20 kişilik yatın içerisi ise mini bir saray.



Üzerinde bir helikopter, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, restoranlar, sauna, buhar odası, deniz altı, jetskiler ve alt kısmında ise 4 aracın sığacağı garajın bulunduğu yatı görenler şaştı.



Al Futtaim'in serveti 3.1 milyar doları aştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriDubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim’in yüzen sarayı Bodrum'da
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri