ABD’de şüpheli patlama: 22 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Plantation şehrindeki bir alışveriş merkezinde dün büyük çaplı patlama meydana geldi. Polis, terör saldırısı olduğundan şüphelendi. Korkunç patlamada 2'si ağır, 22 kişi yaralandı. Bir restoranda yalnızca metal iskeleti ayakta kaldı, yan taraftaki spor salonunun camları ise kırıldı. Ekipler, olayı araştırırken, molozların arasında parçalanmış gaz hatlarının bulunduğunu tespit etti. Enkazda düzinelerce araç hasar gördü. Pek çok insan ise korku içinde merkezden tahliye edildi.