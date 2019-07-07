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  • 07.07.2019 22:05
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 22:06

’de bir evde 5 kişinin cesedi bulundu

’nin St. kentinde bir evde 5 kişinin cesedi bulundu, St. Louis Emniyeti yerel halkla koordine olarak katilin bulunması için çalışma başlattı. 5 kişinin kimlikleri hakkında başka bir açıklama yapılmadı.

Korkunç! Bir evde 5 kişinin cesedi bulundu

'nin Missouri eyaletinin St. kentinde bir evde 5 kişinin cesedinin bulundu. olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

St. Louis Polis Şefi Jon , 5 kişinin nasıl ve kim tarafından öldürüldüklerinin bulunması için vatandaşlardan yardım istedi. Ölen 5 yetişkinin öğle saatlerinde bir grupla birlikte olduklarını ve ölümlerin olduğunu söyleyen Belmar, "Bu suçu çözmede bize yardımcı olmak için bölge halkının yardımına ihtiyacımız var" dedi.

Cinayete kurban giden 5 kişinin kimliklerinin tespit edildiği açıklandı. 5 kişinin kimlikleri hakkında başka bir açıklama yapılmadı.

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