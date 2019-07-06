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  • 06.07.2019 20:37
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 20:38

Son dakika: ABD'de 'de ! Olay yeri savaş alanına döndü

'nin Florida eyaletinde bulunan isimli alışveriş merkezinde meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.

ABD'de patlama! Olay yeri savaş alanına döndü

'nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan isimli alışveriş merkezinde meydana gelen da çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.

İtfaiye yetkilileri olayın bir gaz patlaması olduğunu; yaralıların ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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