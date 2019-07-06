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  • 07.07.2019 00:53
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 01:15

Polonya Bytom'da bir binada gaz sı: 3 ölü

Polonya’nın güneyindeki Bytom şehrinde bir binada gazın neden olduğu sonucunda 3 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.

Binada gaz patlaması: 3 ölü

Polonya Radyosunun aktardığı habere göre, binada meydana gelen da 39 yaşında bir kadın ve 4-5 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi de hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Mateusz Morawiecki, yaptığı açıklamada, gaz patlaması sonucu anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Morawiecki, yaralılardan birinin patlama esnasında binanın önünden geçen bir kişi olduğunu ve bu kişinin vücudunun tamamen yandığını kaydetti.

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